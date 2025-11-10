Новини
Позицията на фармацевтите по отношение на Бюджет 2026
Автор: Велизара Ангелова 09:48
©
Български фармацевтичен съюз излезе със становище относно публикувания Законопроект за държавния бюджет за 2026 г. С измененият в чл.118 от Закон за ДДС се въвеждат задължение за всички аптеки – търговци на дребно на лекарствени продукти, в срок до 01.01.2026 г. да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите.

Според БФС това обаче е невъзможно от практическа страна, тъй като всички аптеки са длъжни по силата на Закон за здравното осигуряване и на Закон за здравето да ползват специализирани софтуери за управление на продажбите на лекарствени продукти.

От съюза разказват, че всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се верифицира в националната система от регистри, която е създадена по реда на правото на ЕС.

"Също така, всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се регистрира в Националната здравноинформационна система, ако продуктът се заплаща от НЗОК или в определени други случаи. В резултат - аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта. Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравноинформационна система, с информационната система на НЗОК, със Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България, поддържана от Изпълнителна агенция по лекарствата и с Националния регистър за верификация на Българска организация за верификация на лекарствата".

Фармацевтите смятат, че подобни сложни системи има реална опасност да не бъдат регистрират в НАП в определения срок до 01.01.2026 г. и напомнят, че през 2018г. Министерство на финансите няколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини.

"Настоящето изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 01 януари 2026г. пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза. Същевременно, от 01 януари 2026 г. софтуерите на аптеките трябва да се настроят за работа в две валути – лева и евро, което е огромно предизвикателство!"

УС на БФС счита, че изготвеният проект създава необоснавана финансова и административна тежест за търговците на дребно на лекарствени продукти и не е съобразен със спецификата на дейността им. Търговията на дребно с лекарствени продукти е уредена в специални нормативни актове (Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закон за здравното осигуряване, нормативни актове по прилагането им). При изготвянето на проекта не е съобразено становището на заинтересовани лица от сферата на лекарствоснабдяването и на търговците на дребно на лекарствени продукти.

Според тях приемането на законопроекта в този вид може да засегне правата на здравноосигурените лица на достъп до определени продукти от Позитивен лекарствен списък и да създаде спорове между НЗОК и търговците на дребно.

И допълват: "Всяка промяна, която е насочена към най – различни сектори на обществена дейност, без експертен анализ и обсъждане със съсловните организации, има предпоставки да доведе до срив на отделните системи".

"В заключение УС на БФС категорично се противопоставя на целенасочения срив на системата на лекарствоснабдяването и призовава Министерски съвет да не приема §18 от Преходни и заключителни разпоредби на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Магистър – фармацевтите имат пълна протестна гоговност за защита на правата и интересите на пациентите и на съсловието, ако законът бъде приет в посочения вид".

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
