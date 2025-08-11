ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожарът край Сунгурларе е овладян, властите решават дали хората могат да се завърнат по домовете си
Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че пожарът е овладян: "Пожарът е овладян. Огромни благодарности на всички институции. Всички са тук на терен и работим рамо до рамо".
Припомняме, че ситуацията със стихията днес се усложни. Властите активираха системата за известяване при бедствия BG-Alert. Жителите на село Скала бяха евакуирани, а на терен пристигнаха и двата шведски самолета и хеликоптера Black Hawk.
"Хората отказват евакуация, защото имотът им е най-скъп. Там са живеели, всичко им е там, плачеха. Някои принудително ги изкарахме. В центъра на селото са, там е безопасно. Осигурен е транспорт, щяхме да ги свалим до Славянци, заяви директорът на ОДМВР-Бургас Владимир Маринов.
"Над 14 пожарни са на терен. Над 40 пожарникари работят. Вертолета от базата в "Ново село" до преди малко гаси огъня", каза още областният управител.
Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов заяви, че ситуацията днес се е усложнила заради ураганен вятър, който рязко е разпалил огнището край село Скала: "Към момента няма жилищни постройки, които да са засегнати. В момента няма опасност за населеното място. Хората са евакуирани, осигурили сме място, където да нощуват. Токът беше спрян, вече е пуснат. Ще преценим дали е безопасно хората да се върнат по домовете си".
Два патрула на полицията ще останат през цялата нощ в селото.
