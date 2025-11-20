Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Миналата година в Добрич при превозване на наркотици е била спряна кола, управлявана от активист на ДПС-Ново Начало. В автомобила са открити над 80 пакета наркотици. Човекът е бил задържан и освободен, без да бъде привлечен като обвиняем, докато срещу полицая, установил случая, е започнала активна проверка. Това каза по бреме на бирифинг Бойко Рашков.

Поводът за брифинга е именно уволнението на полицай от районното управление в Добрич.

Бяха отправени обвинения към Калин Стоянов. От ПП–ДБ обявиха, че ще поискат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов, както и сформиране на анкетна комисия по случая.

"По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии – не. Важно е да се знае, че  водя гражданско дело и днес имам основание да заведа още едно", коментира той.