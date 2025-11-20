Бойко Рашков.
Поводът за брифинга е именно уволнението на полицай от районното управление в Добрич.
Бяха отправени обвинения към Калин Стоянов. От ПП–ДБ обявиха, че ще поискат изслушване на вътрешния министър Даниел Митов, както и сформиране на анкетна комисия по случая.
"По мой адрес съм чувал много глупости, но подобни простотии – не. Важно е да се знае, че водя гражданско дело и днес имам основание да заведа още едно", коментира той.
