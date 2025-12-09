Манол Пейков. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.
Ето какво пише още в публикацията:
Очевидно някой е издал нареждане за масово свикване на родителски срещи изця лата страна именно в сряда, 10 декември, в 18:30 часа – в точния ден и час на националния протест срещу управлението на Пеевски и Борисов!
Спомняте ли си как навремето комунистите си измисляха поводи и мероприятия по Великден и Коледа, за да спрат хората да отидат там, където ги водят сърцата им?
Явно днес и ГЕРБ/Ново начало, като достойни наследници на ченгеджийската школа от онова време, са пуснали в действие същите тези прийоми – в отчаяния си стремеж да отклонят колкото се може повече от стотиците хиляди хора, които се канят да излязат на протест срещу тяхното безочие и безмерна арогантност.
Внезапно някой се е сетил за чутовно важната и неотложна задача и обществен дълг – а именно: да се излъчат представители на родителите към училищното настоятелство.
Направихме проверка в произволно училище – и се оказа, че последната покана за заседание на Обществения съвет е била на 1 март 2024 г. (преди цели 21 месеца!). Последният отчет на същия този съвет пък датира от 2022/23 година. Ала сега в сряда, в деня и часа на националния протест срещу властта (ако трябва да сме точни – половин час по-късно, за да се спечели колкото се може повече време!), няКОЙ спешно се е сетил за тази изключително важна задача! Тези хора явно търсят всевъзможни начини да ни вбесят.
Употребата на училищата за париране на гражданското недоволство е сериозна стъпка към окончателната им абдикация.
Защото това не е поведение на демократи и европейци, а на уплашени мерзавци, вкопчили се във властта със всички сили и средства.
Прочее, остава сами да решите: дали в сряда да уважите училищните власти като отидете на въпросната псевдородителска среща, или да излезете на протест срещу безобразията на властимащите. Аз ще бъда на площада и ще ви очаквам там.
От своя страна просветният министър Красимир Вълчев отговори: "Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа!
В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията.
Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието!".
