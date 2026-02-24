Сподели close
Повишена е лавинната опасност в планините поради високите температури. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК) за ФОКУС.

Условия за ски има във всички зимни курорти. Лифтовите съоръжения работят, посочиха от ПСС.

На повечето места облачността е разкъсана, с умерени ветрове във високите части на планините.

Припомняме, че според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) днес времето в планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг.