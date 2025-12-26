Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Днес е вторият ден от Коледа. Този ден е свъран с много обичаи и поверия, също както първия ден от Коледа - 25-ти декември. 

На 26-ти декември е отървдено и поверие свързано с времето и метеорологичните условия. 

То гласи, че каквото е времето през този ден, както и през следващите 11 дни – такова ще бъде всеки месец от новата година.