Повече от две години отне на прокуратурата да внесе обвиненителния акт срещу 16-годишен шофьор, заради когото загинаха две деца

© Илюстративна снимка Окръжна прокуратура – Враца внесе в съда обвинителен акт срещу Б.Х. по дело за пътнотранспортно произшествие, при което е била причинена смъртта на две лица и средни телесни повреди на двама пътници.



Вечерта на 15.06.2023 г. 16-годишният Б.Х. бил в дома на чичо си в с. Бутан, община Козлодуй, заедно с приятелска компания.



Към полунощ обвиняемият предложил на групата да се повозят с лекия автомобил на дядо му, въпреки че не притежавал свидетелство за управление на МПС.



Б.Х. заел мястото на водача, единият от приятелите му седнал на предната седалка до него, а останалите петима – на задната. Никой от возещите се в колата, включително и водачът, не били с поставени предпазни колани.



Компанията се возела из селото, минала покрай старата тухларна фабрика, гробищния парк, а от там продължила към асфалтовата база.



Времето било лошо, валял дъжд, пътната настилка била мокра. Обвиняемият управлявал с включени фарове и с висока скорост на движение – 102 км/ч.



На пътя извън селото превозното средство се завъртяло странично и се забило в крайпътно дърво, след което автомобилът спрял.



Двама от пътуващите в него успели да излязат пред прозорците и да подадат сигнал на телефон 112.



Пристигнали служители на РУ на МВР гр. Козлодуй и медицински екипи. Четирима от пътниците били в безпомощно състояние и извадени с помощта на служители от пожарна служба.



На място била констатирана смъртта на 12-годишния Б.С. и 15-годишния Б.Б.



Според заключенията на съдебномедицинските експертизи, причината за фаталния изход са съчетани травми с острите масивни кръвозагуби, довели до състояния несъвместими с живота.



Останалите от возещите се в управлявания от обвиняемия Б.Х. автомобил лица получили различни наранявания.



От изготвената автотехническа експертиза е видно, че причината за произшествието е свързана с действията на водача с органите за управление на МПС. Той се е движел със скорост по-висока от максимално разрешената за съответния пътен участък и не съотносима за движение в зоната на видимост на съответните светлини на фарове в тъмната част на денонощието.



Предстои делото да продължи в съда.