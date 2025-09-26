Новини
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:57Коментари (0)72
Областният управител Георги Динев проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата-Благоевград. Членовете на Комисията представиха предприетите мерки за обезпечаване безопасността на движение около учебните и детски заведения на територията на общините от област Благоевград във връзка с началото на новата учебна година. Представителите на общините съобщиха, че са направили премаркиране, освежаване и осветление на пешеходните пътеки, подмяна на светофарните уредби с нови, които имат внедрено LED осветление, поставяне на тръбни парапети около училища и детски заведения.

Главен инспектор Сергей Алексов – началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград апелира към представителите на общини – училищата и детските заведения да подават заявления за провеждане на открити уроци по пътна безопасност от полицейски служители от сектор "Пътна полиция“ с цел предоставяне на информация и затвърждаване на знанията на подрастващите за безопасно поведение на пътя.

Обсъдено бе и нерегламентираното излизане на домашни животни по Републиканската пътна мрежа, като според членовете на Комисията са необходими по-строги мерки и санкции за животновъдите, които не се грижат за животните си.

От Областно пътно управление заявиха, че повторно ще бъде изпратено писмо до общините, с което искат съдействие от тях за съставяне на протоколи между служители на ОПУ, служители на Общината и собствениците на имоти, във връзка с монтирани електропастири на мантинелите.

В края на заседанието гл. инспектор Сергей Алексов представи анализ на възникналите ПТП на територията на областта. От началото на годината до този момент на територията на област Благоевград са възникнали 206 ПТП, което е с 4 повече за същия период на 2024 г. Броят на загиналите е 17, което е с 9 повече в сравнение с миналата година, а броят на ранените се е увеличил с 15, или 257 от началото на 2025 г.

Още по темата: общо новини по темата: 1010
