Възстановяването на регионалните икономики след пандемията и в контекста висока несигурност намира отражение и в постепенно повишаване на равнищата на чуждестранните инвестиции в част от 265-те общини на страната.

Икономистите от ИПИ, цитирани от ФОКУС, разглеждат териториалното разпределение на чуждестранните инвестиции с натрупване към края на 2024 г. Необходимо е да се отбележи, че данните представят общия натрупан размер на чуждестранните инвестиции към края на годината, а не само инвестиционните потоци, отчетени през 2024 г.

Към края на 2024 г. общата стойност на натрупаните чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в България достига 33,9 милиарда евро, или с приблизително 1,2 милиарда повече в сравнение с предходната година. Възстановяването след COVID-кризата и бързият икономически растеж след нея носят със себе си нарастване, сравнимо с това от предкризинсния период, но повишената несигурност и поредицата от политически сблъсъци потиска потенциала за инвестиции .

Очаквано, предвид размера и развитието на регионите, почти половината – 18,3 милиарда евро до края на 2024 г. – от чуждестранните инвестиции са реализирани в София. Заради доминиращата роля на услугите в столичната икономика делът на инвестициите в индустрията е относително малък, а основен магнит на чужди капитали през последните години са отрасли като информационно-комуникационните технологии, аутсорсингът и търговията. На второ място по размер на чуждестранните инвестиции се нарежда Бургас с 1,9 милиарда евро, Пловдив с 1,6 милиарда евро, а индустриалният център Девня със 716 милиона евро и Варна, която достига 802 милиона евро допълват челната петица. Сред общините с най-голямо присъствие на чуждестранни капитали са логистичният лидер Елин Пелин с 685 млн. евро и енергийният център Гълъбово с 459 милиона евро.

Прави впечатление и обстоятелството, че сред водещите общини се нареждат и относително малки по население, но със силна индустрия – например община Севлиево привлича 366 милиона евро, Божурище – 310 милиона евро, Ботевград – 288 милиона евро. В 33 общини натрупаният обем на ПЧИ е над 100 милиона евро, като техният брой трайно нараства – през 2021 г да речем са били едва 14. В 150 общини ПЧИ са или близо до нула, данните са конфиденциални по правилата на националната статистика, или изобщо няма такива инвестиции. Важно е да отбележим, че в групата със "скрити“ данни влизат общини, които със сигурност биха се наредили на челните места на класацията – например тези в Средногорието– но тъй като в тях доминира един голям инвеститор данните не подлежат на публикуване.

Разпределението на чуждестранните инвестиции на човек от населението дава представа за относителната роля на чуждите капитали в местните икономики. Традиционен лидер по този показател е Девня със 101 хиляди евро средно на човек, следвана от Гълъбово с 45 хиляди евро на човек от населението. В топ 5 вече се нареждат и общини от периферията на София, като в Божурище стойността на реализираните инвестиции достига 34 хиляди евро на човек, в Елин Пелин – 30 хиляди евро, а в Каварна те са 14 хиляди евро. Сред областните центрове единствено София (с 14,1 хиляди евро/човек) се класира в челната десетка. На картата се оформят и големи територии, в които чуждестранни инвестиции практически липсват – големи части от Северна България, особено край река Дунав, по границата със Сърбия, както и в планинските райони.

Динамиката на чуждестранните инвестиции е разнопосочна, като 51 общини регистрират отлив на годишна база между края на 2023 и края на 2024 г., други 61 – увеличение. Очаквано най-бързият ръст – в случая петкратен – е в малката община Братя Даскалови, но Куклен регистрира повишение от 134%, Попово и Ардино – точно по 100%, Първомай – 61%. София отбелязва ръст от 5,4%, Пловдив – 2,7%, а в същия период Варна и Бургас имат спад.