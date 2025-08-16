ЗАРЕЖДАНЕ...
|Повдигат обвинения срещу младежа, прегазил с АТВ семейство от Пловдив
"Вчера лекарят ни каза: "Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам". Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи. Тя има същото така мозъчна течност около устата. Детето има кръвоизливи в мозъка. В момента ги държат в изкуствена кома. Казаха ни, че трябва да чакаме още време", каза пред Нова тв Юлиан Здравков, роднина на пострадалите.
Според него няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.
