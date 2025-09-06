Постоянен арест и за четиримата обвиняеми за побоя над шефа на МВР в Русе

© NOVA Съдът задържа под стража и четвъртия обвинен по случая Кирил Гочев. Той е шофирал автомобила с повишена скорост, посочи обвинението. Гочев излязъл от автомобила и изблъскал един от потърпевшите.



Пред медиите той обясни, че е получил удар в главата, след което е отвърнал на нападението. Според прокуратурата младежът е казал, че иска личното си пространство и е използвал обидни думи.



С това съдът остави в ареста и четиримата обвиняеми по случая. Припомняме, че днес и четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Ст. комисар Николай Кожухаров се изправиха пред съда в Русе.



Ст. комисар Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние, предаде NOVA. Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда.



Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.