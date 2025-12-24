ЗАРЕЖДАНЕ...
Посрещаме празниците с истинска зима и Бяла Коледа
В планините ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.
Издадени са и предупредителни кодове от втора степен за област Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Монтана, Враца и Видин.
