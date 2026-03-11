ЗАРЕЖДАНЕ...
Посочиха официалната причина за смъртта на кучетата в "Петрохан"
©
Разследванията се водят по две конкретни направления - едното е свързано с шестимата при хижата Петрохан и връх Околчица. Анализът на събраните доказателства по двете досъдебни производства са обединени и към момента се води едно под ръководството на Окръжна прокуратура - София за причинената смърт на шестимата мъже.
"Резултатите от експертизите в съвкупност с целия събран доказателствен материал не променят извода за липса на чуждо присъствие на външни лица и на двете местопроизшествия“, категорична бе прокурор Николова.
Експертизите сочат, че при тримата мъже на връх Околчица има огнестрелно нараняване в областта на главата. "При 15-годишното дете има входна рана в лявата слепоочна област от упор, при Николай Златков има входна рана в челната област също от упор и при Ивайло Калушев също от упор или непълен упор входна рана в устната кухина“, разясни заместник апелативният прокурор.
По искане на прокуратурата е вдигната банковата тайна за 44 сметки и се чака конкретна информация за движението на паричните средства. Към момента е установено, че са правени дарения към дружеството и членовете му от длъжностни лица.
За последните 3-4 години, по свидетелски показния, са дарени близо 300 000 лева – дарявани са не само пари, а и дрон. "Най-голямо дарение, отново по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов“, съобщи Наталия Николова.
Извършен е допълнителен оглед на местопроизшествието, както и на кемпера от връх Околчица, от който са иззети веществени доказателства и информация от паметта на автомобила, както и от охранителната му система, това заяви старши комисар Иван Маджаров, заместник-директор на ГДНП, в чийто ресор е отдел "Разследване“.
Иззетите доказателства се изследват, направени са допълнителни огледи на хижа "Петрохан“, както и претърсване на прилежащите превозни средства около хижата. Назначени са 29 експертизи. Прегледани и иззети са документи, разпитани са свидетели.
"Относно настъпилата смърт на кучетата, ще ви прочета данни от експертизата. Смъртта на животните е настъпила в резултат на задушаване с въглероден оксид и в резултат на болковия шок от получените изгаряния“, посочи Маджаров.
Още по темата
/
Ген. Василев за "Петрохан": Има пропуски. Не съм вътре в разследването, но това, което чета, показва пропуски
28.02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
25.02
Още от категорията
/
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото, няма да се поддадем на провокации
10:39
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
10:11
МВнР обяви, че няма да разкрива изборни секции в държавите от зоната на конфликт в Близкия изток
10.03
Министър Околийски: Ще търсим работещи промени в наредбата за специализациите и защита на интересите на младите лекари
10.03
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
10.03
Служебният премиер Гюров: Очаквам до края на седмицата да съобщим какви мерки ще вземем за цените на горивата
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.