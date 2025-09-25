ЗАРЕЖДАНЕ...
|Посочиха България добрия пример за пълната реформа в грижата за децата – над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна среда
България беше посочена като флагман и добрия пример за пълната реформа в грижата за децата. У нас този процес на практика е почти завършил. Закрити са 135 от 137 специализирани институции. За последните 15 години над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна или в близка до нея среда – приемни семейства, центрове за настаняване от семеен тип или при близки и роднини.
"Пълната промяна на начина на грижата за децата в България се изразява в хиляди щастливи истории. Това са 7500 щастливи истории. 7500 истории на деца, които вече не са в институции", обясни министър Гуцанов. Той разговаря с Дейвид Лами за бъдещето в развитието на грижата за децата и на инициативата.
Хартата, която цели именно налагането на българския подход в грижата за децата, са подписали вече 26 държави. По време на представянето ѝ млади хора, които са отгледани извън семействата си, разказаха как това се отразява на живота им. Сред тях бе Роки Холдър, който сподели своята история за израстването в постоянно сменящи се приемни семейства и тази на братята си, отгледани в институции.
