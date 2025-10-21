ЗАРЕЖДАНЕ...
|Последните думи на Марти, загинал заради гонка: Моля те, помогни ми, умирам
Според информация от семейството на Марти, трагичният инцидент е станал в нощта на 17 срещу 18 октомври край Златица. Две коли, гонещи се по Подбалканския път в посока Челопеч – Златица, са причинили почти челен удар с автомобила на Марти, който се е движел в своята лента.
След удара, шофьорите и пътниците от двете коли са напуснали мястото на инцидента, без да окажат помощ.
Пътуващи по този път са спрели и се обадили на спешния телефон 112, като са открили звънящия телефон на Марти и успели да уведомят негов близък.
На мястото пристигат членове на семейството и още няколко души, които в продължение на близо два часа се опитват да извадят Марти от колата. Според свидетели, той с последни сили е молил:
"Моля те, помогни ми… аз умирам.“
Въпреки усилията на близките и намесата на лекарите в болницата в Панагюрище, Марти губи битката за живота си.
От Сдружение "Ангели на пътя“ съобщават, че информацията за инцидента не е била публикувана в медиите или официални източници, докато семейството не се е свързало със сдружението. Организацията е сезирала всички институции и медии с искане случаят да бъде разследван и виновните да бъдат изправени пред закона.
Според последни данни, лицата, причинили инцидента, към момента са на свобода.
"Един човешки живот не може да остане без глас и без справедливост“, заявяват от сдружението, призовавайки гражданите да се включат в протеста.
