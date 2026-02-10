Илияна Йотова продължава провеждането на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, определена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
На 10 февруари, вторник, президентът Йотова ще приеме в президентската институция:
От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "Алианс за права и свободи";
От 11.30 часа – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ;
От 13.00 часа – представители на парламентарната група на "Величие“.
