Последни дни, в които плащаме и с левове: БНБ обяви, че някои банки ще работят извънредно
Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6.1 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.
Българската народна банка напомня, че периодът на двойно обращение на лева и еврото приключва на 31 януари 2026 г., като от 1 февруари 2026 г. еврото ще е единствено законно платежно средство в България.
Организация на процеса на обмяна
С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги“ АД ще продължат да работят извънредно в събота и ще извършват обмяна на левове в евро на 31 януари 2026 г.
Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни.
Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки: https://abanksb.bg/press/izvunredno-rabotesthi-bankovi-klonove-v-subota-prez-yanuari/
Обмяна на банкноти и монети от банките
През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.
Българската народна банка обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.
В изпълнение на указанията на БНБ относно прилагането на Закона за въвеждането на еврото в Република България, банките предприеха целенасочени мерки за оптимизиране на организацията в своите клонове. До 30.01.2026 г. общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 179.
