Ïîñëåäíàòà áëàãîðîäíà ïîñòúïêà íà çàãèíàëèÿ äîêòîð Åëåíñêè îò Ïëîâäèâ ùå âè îñòàâè áåç äóìè

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 15:58 / 22.11.2020Êîìåíòàðè (2)55
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Èçäàòåëÿò Ìàíîë Ïåéêîâ å ïàöèåíò íà äîêòîð Êèðèë Åëåíñêè îò 20 ãîäèíè. "Íÿìà íèòî åäèí ñëó÷àé â öåëèÿ ìè æèâîò ïðåç òèÿ 20 ãîäèíè, â êîèòî äà íå å âäèãàë òåëåôîíà", ñïîäåëÿ Ìàíîë.  Îïèñâà ãî êàòî ÷îâåê, îòäàäåí íà ïðîôåñèÿòà, îïèòåí, îòêðèò è ìúäúð, âäúõâàù ñïîêîéñòâèå è îïòèìèçúì, ÷ëåí íà ñåìåéñòâîòî. Äî ïîñëåäíèÿ äåí äîêòîð Åëåíñêè å âäèãàë òåëåôîíà íà ñâîèòå ïàöèåíòè.

Îòêàçàë äà âëåçå â áîëíèöà, çà äà ñå ëåêóâà îò êîðîíàâèðóñ, ïèøå "Bg On Air". Â ÷åòâúðòúê çâúííàë íà Ìàíîë Ïåéêîâ, çà äà ãî ïîìîëè çà àïàðàòà çà îáäèøâàíå, êóïåí çà áàùàòà íà èçäàòåëÿ ïðåäè ãîäèíè.

"Â ìîìåíòà èñêàò äà ìå ïðèåìàò â áîëíèöà, àìà â ìîìåíòà ñàìî òîâà ìè ëèïñâà" - íå çíàì êàêâî ñòîåøå çàä òåçè äóìè – äàëè òîâà, ÷å èñêà äà ïðîäúëæè äà ñè âúðøè ðàáîòàòà, äà ïðîäúëæè äà áúäå ïîëåçåí, äàëè òîâà, ÷å íå èñêà äà âçåìå ëåãëî, íî äîïóñêàì ÷å ïî-ñêîðî æåëàíèåòî ìó äà áúäå íà ðàçïîëîæåíèå íà ñàìèÿ ñåáå ñè è íà ïàöèåíòèòå ñè", îáÿñíè îùå èçäàòåëÿò.

Äåí ïî-êúñíî ñòàâà ÿñíî, ÷å äîêòîð Åëåíñêè å ïî÷èíàë. Ïðåç ãîäèíèòå ä-ð Åëåíñêè å åäèí îò äåéíèòå ÷ëåíîâå íà ÁËÑ, à ïî êúñíî è çàì.-ïðåäñåäàòåë íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò.




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