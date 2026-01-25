ЗАРЕЖДАНЕ...
Последна седмица в лева и евро
От първия ден на годината банкоматите изплащат само евро. Търговските обекти имат ангажимента да осигуряват наличности в евро за ресто и да помагат на клиентите да свикват с новата валута. Търговците приемат плащания с левове до края на този месец, но са задължени да връщат ресто в евро, освен ако временно нямат достатъчно наличност.
За гражданите това е удобен момент да използват оставащите левови банкноти и монети, преди те да престанат да бъдат разплащателно средство в България. По този начин евромонети и евробанкнотите постепенно се настаниха в портфейлите на хората, станаха съществена част от ежедневните плащания и се вляха в икономическия оборот.
Важно е да се знае, че след 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, продължават да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година. Българската народна банка (БНБ) извършва обмена безсрочно и напълно безплатно.
Еврото остава единствено платежно средство от 1 февруари, с което се завършва процесът по въвеждане на еврото след години подготовка, припомня dnesplus.bg.
