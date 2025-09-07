ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
Четиримата младежи, обвинени за нападението над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, остават за постоянно в ареста. Това реши вчера Окръжният съд в града. Сред задържаните е и 15-годишен непълнолетен, за когото такава мярка се налага само в изключителни случаи. Докато родителите им отхвърлят вината, един от обвиняемите твърди, че те са били провокирани.
Окръжният съд в Русе наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ и на четиримата обвиняеми за побоя над старши комисар Николай Кожухаров. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект, след като са разбрали, че срещу тях стои директорът на полицията, пише NOVA.
Подчертано беше, че нападението е извършено на публично място, пред множество свидетели, сред които и деца. От репортажа става ясно, че освен семейството на комисар Кожухаров, свидетели на инцидента са били и неговият съсед Георги Димитров, детето му и съпругата на полицая.
Пред медиите в съдебната зала един от обвиняемите, Кирил Гочев, представи различна версия за случилото се. Той твърди, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била по-шумна. Според него, съседът на полицейския шеф се е стреснал, изскочил е пред автомобила и е започнал да ги псува. "Казвам, че не ми се занимават с проблеми, извиняваме се, при което единият човек тръгва да ме удря през прозореца на колата. И оттам вече стана боят“, заяви Гочев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: