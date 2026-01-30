Илияна Йотова.
Днес на "Дондуков" 1 ще отидат представителите на Сметната палата заради консултациите за поста служебен премиер. Това са управителят Димитър Главчев и неговите заместници - Маргарита Николова и Силвия Къдрева. След разговорите им с президента Йотова, ще стане ясно измежду колко кандидата ще може да избира тя за назначаването на премиер на служебното правителство.
До момента позитивен отговор, че биха заели поста министър-председател дадоха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, и заместник-омбудсманът Мария Филипова.
