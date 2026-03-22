Посланикът на Израел: Светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие
Посланикът посочи три основни цели на Израел: унищожаване на ядрените способности на Иран, премахване на ракетната им инфраструктура (която е заплаха за целия свят) и спиране на финансирането на прокси групировки като "Хизбула" и хутите. Той припомни, че хутите държат двама български заложници.
Йоси Леви Сфари изрази загриженост, че иранският режим инвестира 1,2 милиарда долара в "Хизбула", докато собственият му народ гладува. Той сравни стремежа на Иран към "ядрен имунитет" с този на Северна Корея и подчерта, че светът не може да позволи на един "режим от лунатици" да притежава такова оръжие.
Относно икономическото въздействие и цените на петрола, посланикът призна притесненията на обществото, но заяви, че ако Иран постигне ядрена мощ, ще може да диктува всякакви цени в бъдеще. Той обвини хутите за блокирането на Червено море, което оскъпява транспорта и стоките за Европа, принуждавайки корабите да заобикалят Африка.
По темата за дипломацията Сфари беше категоричен, че досегашните опити не са дали резултат и Иран само се опитва да печели време. Той посочи, че решенията за бъдещи преговори се вземат от американския президент.
Посланикът коментира и кибервойната, като сподели, че неговият собствен профил във Facebook е бил блокиран в началото на войната. Той твърди, че Иран, Китай и Русия използват демократичните мрежи и "армии от ботове", за да влияят на общественото мнение отвтре.
Той подчерта, че Израел не цели унищожаването на иранската култура или исторически паметници. По повод трагедията в училището в Минаб, при която загинаха 168 момичета, той заяви, че случаят се разследва от САЩ и че цивилните никога не са били цел на Израел. Той подчерта, че иранските атаки са били насочени към Стената на плача и джамии в Йерусалим с цел да предизвикат световен гняв. "Ние се възхищаваме на историята и културата на иранския народ, но този режим трябва да бъде спрян", заключи той.
