Поскъпването на горивата тревожи и рибарите
По всичко изглежда, че поскъпването на горивата засяга буквално всеки от тях. Това е така, тъй като именно горивото формира половината от разходите им. А това несъмнено вече повишава и крайната цена на рибата. Затова от бранша настояват да се предприемат спешни мерки за подпомагане на сектора.
Божидар и Сиян са сред рибарите, които са пряко засегнати от цените на горивата. Те споделят, че за тях това е най-големият разход. А високите разходи несъмнено повишават и крайната цена, след като рибата премине и през прекупвачите. Божидар казва, че сега рибата е 8 евро, а миналата година е била 5 евро.
Велислав Вангелов, който е председател на рибарско сдружение, посочва, че хората вече избягват вече да купуват риба. "Разходите за улова на риба са големи, цената в магазина е висока, но рибата не се купува, затова ими и рибари, които в момента не работят", разказва той пред NOVA. А това застрашава поминъкът на стотици. Затова рибарите настояват за помощ от страна на държавата. Вангеров сподели, че от много сдружения вече са изпратили писма и очакват среща. Проблеми, които ще бъдат представени и на Европейско ниво.
