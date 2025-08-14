Пощите обучават над 3000 служители да обменят в евро

© "Български пощи" обучават над 3000 служители за работа с евро и обмяната на левове в евро в пощенските станции. Това заяви днес на брифинг заместник изпълнителният директор на дружеството Станимир Белинов. Дружеството организира няколко вида обучения за своите служители, на които предстои да работят с евро. Отделно са предвидени по-задълбочени обучения на служителите, които ще бъдат пряко ангажирани в процеса на обмяна.



Около 300 служители, които вече са преминали вътрешна подготовка и външна в Център за квалификация и развитие на кадри, ще обучават по график колегите си в цялата структура на "Български пощи“.



Служителите в дружеството се запознават с технически параметри и дизайна на банкнотите и монетите на лева и еврото, както и с разпознаване на защитните им елементи.



Пощенските служители, ангажирани с процеса на обмяната на левове в евро, получават и допълнителна информация какви данни се въвеждат в наличния софтуер, какви документи се изискват от хората, които обменят левове и др. След провеждане на обучение се предприемат допълнителни действия, които гарантират, че знанията и уменията, придобити по време на семинарите, се прилагат ефективно и устойчиво.



"Нашите служители ще бъдат добре обучени, а в 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото, лесното и сигурно осъществяване на процеса по обмяна“ – заяви зам. изпълнителният директор.