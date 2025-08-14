ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пощите обучават над 3000 служители да обменят в евро
Около 300 служители, които вече са преминали вътрешна подготовка и външна в Център за квалификация и развитие на кадри, ще обучават по график колегите си в цялата структура на "Български пощи“.
Служителите в дружеството се запознават с технически параметри и дизайна на банкнотите и монетите на лева и еврото, както и с разпознаване на защитните им елементи.
Пощенските служители, ангажирани с процеса на обмяната на левове в евро, получават и допълнителна информация какви данни се въвеждат в наличния софтуер, какви документи се изискват от хората, които обменят левове и др. След провеждане на обучение се предприемат допълнителни действия, които гарантират, че знанията и уменията, придобити по време на семинарите, се прилагат ефективно и устойчиво.
"Нашите служители ще бъдат добре обучени, а в 2230 пощенски станции ще има налични броячни машини, видеонаблюдение и всички технически средства, необходими за бързото, лесното и сигурно осъществяване на процеса по обмяна“ – заяви зам. изпълнителният директор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1421
|предишна страница [ 1/237 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: