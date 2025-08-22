ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
Приоритетно се обработват основни участъци от уличната мрежа, като екипи на Пожарната служба и ДЗЗД "Паркстрой“ работят по отстраняването на падналата дървесна маса. Засегнати са улиците “Плиска“, “Доростол“, “Потсдам“, “Чипровци", “Рига", “Юндола", “Захари Стоянов", “Алеи Възраждане" и др., както и бул. “България“, където има поражения върху контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Нарушения в мрежата са констатирани и по ул. "Тулча“. Временно беше преустановено движението на градския транспорт по ул. "Плиска“, като се очаква то да бъде възобновено в кратки срокове. От "Общински транспорт Русе“ информират, че аварийната група работи по ремонта на контактната мрежа и се очаква в съботния ден движението на територията на града да се нормализира.
Общинското предприятие “Комунални дейности" също е на терен, като съдейства за справянето с пораженията в централната градска част.
Дейностите по почистването на улици, тротоари и обществени пространства, както и по отстраняването на щетите, ще продължат и утре с включването на екипи на ОП "Паркстрой“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: