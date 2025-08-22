Новини
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
Автор: Десислава Томева 21:37Коментари (0)43
©
Мощен шквал с пориви на вятъра до 86 км/ч (18–24 м/сек), продължил около 12 минути малко преди 19 часа, премина през Русе и предизвика сериозни щети в различни части на града. Силният вятър повали дървета и клони, които затрудниха движението по редица улици и булеварди, както и в централната градска част.

Приоритетно се обработват основни участъци от уличната мрежа, като екипи на Пожарната служба и ДЗЗД "Паркстрой“ работят по отстраняването на падналата дървесна маса. Засегнати са улиците “Плиска“, “Доростол“, “Потсдам“, “Чипровци", “Рига", “Юндола", “Захари Стоянов", “Алеи Възраждане" и др., както и бул. “България“, където има поражения върху контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Нарушения в мрежата са констатирани и по ул. "Тулча“. Временно беше преустановено движението на градския транспорт по ул. "Плиска“, като се очаква то да бъде възобновено в кратки срокове. От "Общински транспорт Русе“ информират, че аварийната група работи по ремонта на контактната мрежа и се очаква в съботния ден движението на територията на града да се нормализира.

Общинското предприятие “Комунални дейности" също е на терен, като съдейства за справянето с пораженията в централната градска част.

Дейностите по почистването на улици, тротоари и обществени пространства, както и по отстраняването на щетите, ще продължат и утре с включването на екипи на ОП "Паркстрой“.

