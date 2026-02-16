Слабо земетресение е регистрирано край Благоевград тази сутрин. Това съобщиха от НИГГГ към БАН. Трусът с магнитуд 2.1 по Рихтер и е станал на 12 км северозападно от Разлог.Дълбочината му е 15 км. Това е поредно земетресение в региона, като последно бе регистрирано на 12.02. и на 10.02., съответно с магнитуд 2,3 и 2,9 по Скалата на Рихтер.