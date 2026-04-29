Четвърта ефективна присъда за нарушаване на политическите права на български граждани в района на ОДМВР-Плевен. Това съобщи във Facebook служебният вътрешен министър Емил Дечев.

ФОКУС припомня, че миналата седмица по обвинения на Районна прокуратура - Плевен три лица получиха присъди заради изборни нарушения. Преди това в Търговище продавач на гласове също получи.

Публикуваме целия пост на Дечев без редакторска намеса:

До осъдителната присъда се стигна след прецизна работа на служители на РУ – Кнежа под надзора на Районната прокуратура в Плевен. В изборния ден служители от РУ – Кнежа са провели полицейски действия на територията на града. Установена е 34-годишна жена, в чиито мобилен телефон са открити снимки на попълнени бюлетини в полза на конкретна политическа партия, както и парична сума в размер на 465 евро. Тя е задържана за срок до 24 часа по ЗМВР.

Образувано е бързо производство. Повдигнато ѝ е обвинение по чл.167, ал. 2 от НК. След внесено искане от Районна прокуратура – Плевен за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража“, Районен съд – Кнежа е издал определение. Тя е приведена в следствен арест – Плевен. В хода на разследването са установени и разпитани свидетели, в чиито мобилни телефони също са установени снимки на попълнени бюлетини от български гласоподаватели в полза на определена политическа партия.

С бързи и координирани действия на полицията и прокуратурата случаят е приключен в кратки срокове. В рамките на едва девет дни – доказателствата са събрани и е постановена ефективна присъда за изборно престъпление. Днес – 28 април, съдът е наложил наказание от 5 месеца "лишаване от свобода“ на подсъдимата, което ще бъде изтърпяно ефективно. Иззетите в хода на бързото производство парични средства са отнети в полза на държавата.

Случаят е ясен сигнал, че опитите за нарушаване на изборното законодателство няма да бъдат толерирани, а институциите действат решително в защита на законността.