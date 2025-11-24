Силви Кириловова издаде нова заповед за забрана за износ на някои медикаменти. Забраната за износ е валидна до 23 януари.
В нея са включени противодиабетни лекарства от групите "Инсулини и аналози“, "Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2" и "Понижаващи кръвната захар лекарства с изключение на инсулини“. Също така е забранен износа при лекарства от групата "Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“, както и медикаменти, съдържащи конкретно активно вещество, от група “Аминосалицилова киселина и подобни средства“.
Мотивите за решението са обичайни, а именно затруднение в снабдяването, както на аптеките, така и на пациентите с лекарствените продукти. Търсената цел – да бъде обезпечен българският лекарствен пазар с достатъчно лекарствени продукти за задоволяване потребностите на населението.
Припомняме, че диабетът е хронично заболяване с изключително широко разпространение в България, водещо до повишена кръвна захар, като основната му опасност са късните усложнения. Според данни на Международната диабетна федерация, в България има над 520 000 души с диагноза диабет. С времето болестта причинява сериозни увреждания на нервите, кръвоносните съдове, очите, бъбреците и сърдечно-съдовата система, което води до инфаркти и инсулти
