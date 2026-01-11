ЗАРЕЖДАНЕ...
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
49-годишният мъж е намерил хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро в търговския обект в град Завет. При отчитане на оборота той е установил, че е бил заблуден от клиент с отрязък без защитни елементи и с надпис "Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език.
Сигналът в полицията е подаден около 21.30 часа на 9 януари от 48-годишната управителка на търговския обект.
По случая е започната проверка по чл.209, ал.1 от НК.
