Продавач откри фалшива евро банкнота в оборота на хранителен магазин в Разградско, съобщиха от полицията.49-годишният мъж е намерил хартиен отрязък, наподобяващ банкнота от 200 евро в търговския обект в град Завет. При отчитане на оборота той е установил, че е бил заблуден от клиент с отрязък без защитни елементи и с надпис "Невалиден“ от двете страни, изписан на английски и турски език.Сигналът в полицията е подаден около 21.30 часа на 9 януари от 48-годишната управителка на търговския обект.По случая е започната проверка по чл.209, ал.1 от НК.