Пореден скок в цените на лекарствата у нас. Причината видимо не е влизането ни в еврозоната, тъй като повишението е между 19.01 и 21.01. 2026 година.За разлика от 4 евро в цената на детски сироп за кашлица съобщават от организацията "Антиспекула". Полученият сигнал е за аптека в Стара Загора."Ако депутатите приемат Закона "Антиспекула" - цените на лекарствата ще бъдат върнати към тези от 1 януари миналата година, а доставната цена ще бъде регулирана, за да големите аптеки нямат предимство пред малките", пишат от организацията.