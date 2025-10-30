Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините

© Фокус Междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата. Излиза всеки ден и звучи скучно, но "Фокус" ще й дава гласност, защото тези нарушители, всъщност се превръщат в убийците на нашите близки хора.



В рамките на изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 4 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 10 - с над 1,2 на 1000, а един, спрян за проверка, е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират осем души, а двама са отказали да бъдат тествани.



До момента: 11 583 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 14 3668 водачи и пътници. Съставени са 2340 фиша и 518 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.