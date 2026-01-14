Сподели close
Министерски съвет удобни сключването на договор между България, Белгия и Нидерландеия за придобиване на 7 кораба - минни ловци, с което стартираме още един модернизационен проект за превъоръжаване на нашите военни сили. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседание на Министерски съвет. 

"4 от корабите ще бъдат предоставени от Белгия и три от Нидерландеия. Цената на тези кораби е политическа, представят се безплатно, но сумата за ремонт е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде след като завършат процедурите по предогаваряне. И сега разполагаме с 3 такива кораба, доставени също то Белгия и Нидерландеия, вече имаме опит с тези кораби. Тази доставка е изключително важна", обясни той.

Запрянов заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE.