Атанас Запрянов след заседание на Министерски съвет.
"4 от корабите ще бъдат предоставени от Белгия и три от Нидерландеия. Цената на тези кораби е политическа, представят се безплатно, но сумата за ремонт е 42 милиона евро. Първият кораб ще бъде след като завършат процедурите по предогаваряне. И сега разполагаме с 3 такива кораба, доставени също то Белгия и Нидерландеия, вече имаме опит с тези кораби. Тази доставка е изключително важна", обясни той.
Запрянов заяви, че се очаква да се стартира и модернизацията и превъоръжаването на армията ни по европейския механизъм SAVE.
