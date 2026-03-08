ЗАРЕЖДАНЕ...
Полк. Славчо Велков: В момента не сме цел на удари, но изказвания за член 5 на НАТО могат да ни припознаят погрешно
"Турското посолство в България реагира веднага и категорично отрече информацията за удари по НАТО базата“, заяви полк. Велков за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС. По думите му подобни изказвания представляват опит за разпалване на конфликта.
Експертът уточни, че на летище София и в Националния стадион "Васил Левски“ действително оперират логистични модули на американските военновъздушни сили. "Има закон за пребиваване на чужди съюзнически войски в България, който ясно определя кой може да разрешава такива действия. Това е приоритет на Народното събрание, а не на министъра на отбраната“, обясни Велков.
По думите му решението да се разположат военни самолети, които могат да представляват мишена, сред граждански обекти, е било "безумно“. Според него подобни действия увеличават рисковете за сигурността на страната, тъй като съвременните ракети могат да достигнат територията на България.
"Трябва да отличаваме рискове от непосредствена заплаха. В момента не сме цел на удари, но изказвания за член пети на НАТО могат да ни припознаят погрешно“, предупреди полк. Велков.
