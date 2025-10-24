Новини
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
Автор: Цоня Събчева 20:01Коментари (0)42
©
Ако няма решение от страна на държавата до 21 ноември, най-лошият сценарий е да започне да имаме недостиг на горива, което може да ескалира в недоволство. Това заяви политологът от социологическа агенция "Мяра" Светлин Тачев, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

От правителството уверяват, че криза с горивата няма да има, но все пак опасенията остават. 

"Това малко ми прилича на ситуацията с овладяването на повишението на цените на стоките от гледна точка на приемането на еврото и този период, който приближаваме - влизането на страната официално в еврозоната. Струва ми се, че там държавата не успява да го направи. Поне от това, което виждам аз като потребител", обясни Тачев. 

"Влизаме в една ситуация, в която всичко се върти около това, всъщност държавата ще може ли да лидира този процес или ще го изпусне от контрол. Защото изпускането му от контрол в зимните месеци, предвещава възможност за ескалация, социално недоволство и разместване на политическите пластове.", подчерта той. 

Според политологът Народното събрание и правителството остават с ниско доверие, което той подчерта, че не се наблюдава от скоро. 

Тези прогнози показват "трайно недоволство, трайно недоверие, трайно негативно отношение към тези институции, особено към Народното събрание." допълни Тачев.

