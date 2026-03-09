ЗАРЕЖДАНЕ...
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
От ПП-ДБ вече изразиха увереност, че Законът ще бъде гласуван. Такъв ангажимент пое и лидерът на ГЕРБ. Политическите битки по време на предстоящата кампания, ударите под кръста и възможните коалиции коментират пред bTV журналистът Ружа Райчева и политолозите Цветанка Андреева и Теодор Славев.
Райчева заяви, че към момента заявките са удължителният закон да бъде приет без сериозни проблеми. "Бойко Борисов каза, че ще го подкрепи. Даже призова да няма предложения между първо и второ четене, т.е. да няма някакви фрапантни проблеми“, посочи тя. По думите ѝ обаче има риск темата да се превърне в част от предизборната битка.
Политологът Цветанка Андреева отбеляза, че дебатът се развива на фона на продължаващата политическа криза. "Целият този акт и изобщо дебатът е една колизия, защото се върнахме в политическата криза“, каза тя и припомни, че страната е изправена пред девети предсрочни избори за пет години.
Според политолога Теодор Славев удължителният бюджет вероятно ще бъде приет, но е възможно около него да се появи традиционното политическо "наддаване“. "Последните бюджети, които бяха приемани в подобна ситуация, когато изборите чукат на вратата, тръгваше едно наддаване. Обикновено това беше във връзка със социални плащания и пенсии. Очаквам да видим същото и в момента“, посочи той.
В разговора анализаторите коментираха и предстоящата предизборна кампания. Райчева прогнозира, че тя ще бъде остра и ще включва компроматни атаки между политическите формации. "Тази битка е доста некрасива, защото включва нарочването на останалите, че не са промяна и да се вадят някакви компромати. Аз очакам, че ще има засилена компроматна война. Очаквам атаката по ПП-ДБ да продължи. Ще бъде трудна предизборна кампания за всички, мисля, най-вече за Румен Радев“, заяви тя.
Според Андреева стратегията на мълчание около политическия проект на Радев може да спре да работи. "Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите“. По думите ѝ той излиза от ролята на президент и влиза в "живата политика“, където ще бъде пряко атакуван от опонентите си. "Излиза от зоната на комфорта на президент, сега вече влиза в живата политика, където ще бъде нападан, ще бъде оспорван. Много е трудно, когато си в живата политика и носиш отговорност за хората. Оттеглянето му вече прилича на страх“.
Славев от своя страна смята, че това е по-скоро кампанияна стратегия, но отбеляза липсата на същински политически дебат. "По никакъв начин не мисля, че Румен Радев се страхува, той показа, че е рисков играч“. "В тази кампания изчезна дебатът между политическите партии и се превръща в удари върху служебното правителство“, допълни той.
И тримата анализатори подчертаха, че една от ключовите теми след изборите ще бъде съдебната реформа и бъдещето на Висшия съдебен съвет. Според тях обаче пред страната стоят и по-широки въпроси, свързани с политическата стабилност и международната обстановка.
По отношение на изборите политолозите очакват по-висока избирателна активност, като според тях появата на нови политически играчи и силната поляризация могат да мобилизират част от негласуващите досега избиратели.
