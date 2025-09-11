ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политолог: Това не прилича на реч на държавен глава - бие повече на партийни послания
Това ще бъде петият вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.
"Все повече личи, че вотовете държат опозицията в кондиция, отколкото да имат целта да свалят правителството", коментира политологът Яница Петкова
Колегата ѝ Атанас Радев изтъкна, че от опозицията не се чуват сериозни заявки за алтернатива, а са повече за скандали, посочвайки като пример МЕЧ и "Величие".
Посланията на президента Румен Радев
"Това не прилича на реч на държавен глава - бие повече на партийни послания, отколкото на държавничество, единение, съгласие", каза Атанас Радев.
Политологът не очаква да се стигне до предсрочни парламентарни избори.
"Вижда се стабилността на това правителство, въртят се очаквания есента да идват предсрочни избори. В същото време ние чуваме заявките на министри какво ще се случва като реформи, законодателни промени", изтъкна Радев пред Bulgaria ON AIR.
Яница Петкова изрази мнение, че успехът на Радев като президент вероятно няма да се повтори в качеството му на партиен лидер.
"Той има по-голямо одобрение, тъй като заема тази позиция - пряк мажоритарен избор, който изисква обединение. Той не стои встрани от ежедневната политика. Радев стои стабилно, в продължение на година-две се запазва доверието, така че личността също е от значение. Ако 40% от обществото го одобряват сега, не означава, че извън президентството ще има пак такова одобрение. В същото време той не може да бъде човек-партия. Трябва му екип - ще носи и тяхната подкрепа със себе си, както и техните прегрешения, което влияе на рейтинга", коментира тя.
Изводът от действията на президента, според политолозите, е, че има желание да да участва активно в политиката.
А всички погледи са отправени по-скоро към изборите за президент.
"Образът на следващия държавен глава ще бъде на държавник, който постига съгласие, може и препратки с Георги Първанов - съединението, балансът на властите", заяви още Атанас Радев.
И двамата са на мнение, че разделението изток-запад ще държи на власт правителството, а БСП ще продължи да бъде фактор за управлението.
