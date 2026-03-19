Румен Радев. Последното проучване на "Тренд", при очаквана избирателна активност от близо 3,1 милиона българи, близо 1/3 ще подкрепят Радев. Това каза политологът от "Тренд" Димитър Ганев в ефира на NOVA NEWS.
Според него кампанията на Бойко Борисов и на Делян Пеевски няма да бъде толкова остра спрямо Румен Радев, тъй като това може да им донесе негативи и да повиши резултата на "Прогресивна България".
По негови думи процесът по съставяне на следващия кабинет изобщо няма да бъде лесен.
Близкия изток и цената на горивата
Ганев каза, че ръстът на цените на петрола се отразяват на бензиностанциите със забавяне около месец. Той посочи, че високите цени и инфлацията са най-големите проблеми на българите през последните години.
