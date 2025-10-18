ЗАРЕЖДАНЕ...
|Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
Буруджиева каза, че с изявите си през седмицата Борисов фокусира всички прожектори към ГЕРБ и себе си, а искането за сваляне на председателя на НС Наталия Киселова е, за да се изключи една възможност за премиер, който е бил в обкръжението на президента Радев.
"И ИТН, и БСП, са подписали за санитарния кордон, а сега Борисов призовава партньорите си да признаят реалността. Няма как да се стигне до плаващо мнозинство за нищо. Не се знае какво иска "ДПС- Ново начало" за своята подкрепа", каза Буруджиева.
Според политологът трябва се промени темпът и решителността на правителството. Работата на парламента е забавена, предстои приемането на по-стриктен бюджет. Буруджиева каза, че Борисов премиер можем да видим едва след едни последващи избори, а не сега. Тя призова опозицията "да се впрегне да работи за собствения си успех, а не да злорадства срещу чуждия неуспех".
