Политолог: Искането на Борисов за сваляне на Киселова е, за да се изключи възможност за премиер от обкръжението на Радев
17:28
След бурната политическа седмица и проблемите в управляващото мнозинство, предстоят разговори, които евентуално да доведат до преформатиране във властта. Политологът Татяна Буруджиева е на мнение, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска и другите партньори да признаят и публично да приемат, че "ДПС- Ново начало" осигурява мнозинството. Според нея Пеевски няма да има министри в кабинета. В ефира на NOVA NEWS тя допусна, че по-малките партньори няма да свалят кабинета, но биха могли да поставят условия – например предсрочни избори след приемане на еврото - възможно е да бъдат пролетта.

Буруджиева каза, че с изявите си през седмицата Борисов фокусира всички прожектори към ГЕРБ и себе си, а искането за сваляне на председателя на НС Наталия Киселова е, за да се изключи една възможност за премиер, който е бил в обкръжението на президента Радев.

"И ИТН, и БСП, са подписали за санитарния кордон, а сега Борисов призовава партньорите си да признаят реалността. Няма как да се стигне до плаващо мнозинство за нищо. Не се знае какво иска "ДПС- Ново начало" за своята подкрепа", каза Буруджиева.

Според политологът трябва се промени темпът и решителността на правителството. Работата на парламента е забавена, предстои приемането на по-стриктен бюджет. Буруджиева каза, че Борисов премиер можем да видим едва след едни последващи избори, а не сега. Тя призова опозицията  "да се впрегне да работи за собствения си успех, а не да злорадства срещу чуждия неуспех".

