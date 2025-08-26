ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Политолог: Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет
"От законодателната програма за втората половина на годината най-важно е приемането на Закона за държавния бюджет. Дефицитът гони 6%, а инфлацията расте. Същевременно ще има социални искания за увеличаване на доходите в социалната сфера. Правителството е изправено пред две несъвместими задачи - да отговори популистки и да увеличи дефицита, което ще доведе до ръст и на данъците или рязане на осигуровки, или да не се поддаде на исканията. Но това ще се пише на сметката на политиците за следващ вот", коментира той.
По думите му ключов ще бъде изборът на Делян Пеевски как парламентарната му група да гласува за членове на Антикорупционната комисия - защото искат тя да се закрие. "Това решение е част от ПВУ, по който е подадено искане за второ плащане, което е забавено в очакване на развитието на казуса с КПК. Европа може да откаже плащане или то да бъде частично", добави Славев.
На свой ред политологът Цветанка Андреева смята, че повишаването на доходите, несъобразено с икономическите реалности, води до последствия, каквито се виждат в Румъния. "Едно продемократично правителство трябва да говори за финансова дисциплина, а не ръст на харчовете. Приемането ни в еврозоната събира все повече подкрепа, а това означава, че сблъсъкът между управляващите и Радев е с резултат 1:0. Президентът беше "набутан" в ъгъла на евроскептицизма. Хората се опасяваха от ръста на цените под влияние на думите на еврозоната. Обществото може да бъде контролирано чрез информация. Ако властта се справи с това, то правителството ще е стабилно и напролет", подчерта Андреева.
Според нея Антикорупционната комисия е била изобличена, че се използва за трупане на политически активи. "Тя беше мислена при създаването си като част от антикорупционната политика на ПП, под ръководството на Бойко Рашков. Закриването на комисията ще бъде по-естествен изход, в опит да не се обвърже с плащанията по ПВУ", посочи тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1002
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужасна тапа на Кресненското дефиле! Колите не мърдат!
20:20 / 24.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: