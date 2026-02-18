Андрей Гюров представи министрите пред президента Илияна Йотова. Част от имената предизвикаха изненади, особено заради присъствието на представители на неправителствения сектор.
Според политологa Георги Киряков най-голямата изненада са хората, дошли от неправителствения сектор.
"Хората, които дойдоха от неправителствения сектор – това е голям парадокс. Така наречената гражданска опозиция на всяко управление се оказа част от едно правителство.“
Той посочи като изненади имената на Стоил Цицелков и Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд.
"Не толкова имената са важни, а това каква работа ще свършат за обществото до изборния ден. Това е работата на служебния кабинет.“
Докато вицепрезидентът Йотова прие състава на кабинета, президентът Румен Радев го определи като "кабинет с ярко изразени партийни лица“.
Според Киряков, противоречие няма: "Радев вече е част от партийната битка. Той трябва да каже нещо, трябва да отправи упреци, да привлича гласоподаватели.“
Политически лица в служебен кабинет – проблем ли е?
В кабинета има хора, които имат или са имали политическа принадлежност. Киряков не вижда проблем, ако те спазват конституционните рамки.
"Стига да се придържат в конституционните рамки като служебни министри, не е никакъв проблем какви хора са вътре.“
Той обаче предупреди в ефира на bTV, че служебният кабинет не бива да предприема "резки движения“ или дългосрочни ангажименти, каквито според него са правени в предишни служебни управления.
Киряков постави под съмнение амбицията служебният кабинет да се ангажира с темата за главния прокурор.
"Нито министър-председателят служебен, нито правосъдният министър може да реши този проблем. Той трябва да се реши от следващото мнозинство в парламента.“
Според него, подобни заявки надхвърлят задачите на служебната власт.
Новият вътрешен министър е наказателен съдия - избор, който Киряков определя като "странен“ за затворената система на МВР.
"Дали е добър, или лош, ще видим от действията му. Но за мен това означава, че не той ще управлява вътрешното министерство, а някой друг.“
По думите му, ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде: "Смяна на шефовете на регионалните управления на полицията. Там е ключовият проблем с изборите.“
