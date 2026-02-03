ЗАРЕЖДАНЕ...
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
Припомняме, че на място бе установено опожаряването на част от бившата хижа, която към момента се стопанисва от частно лице.
Той поясни, че има допълнителни лица, които се издирват в момента. "Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", допълни още Васков.
По думите му се проверява информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към неправителствената организация - първата Българска рейнджърска служба.
"При провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че във въпросната организация има мотиви на секта", допълни комисар Захари Васков.
Според директора на ОДМВР - София - старши комисар Тихомир Ценов - не са постъпвали сигнали, свързани с каквато и да е криминална дейност, извършвана от НПО-то. В момента се проверява дали членовете ѝ са живели в латиноамериканска държава и от няколко години са в България.
Той обясни, че оръжията, открити до телата, са законно притежавани. Полицията все още не дава информация за това дали и колко лица са задържани
