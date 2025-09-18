ЗАРЕЖДАНЕ...
|Полицията за нападението с брадва на паркинг в Бургас: Охранителят обясни, че брадвичката е била с цел сплашване
Оказва се, че пострадалият, който е без сериозни наранявания, е тиктокърът Борислав Георгиев, известен като Бобко или "камикадзе съм аз“, както се представя в социалните мрежи.
Според Любомир Евтимов от "Криминална полиция" към ОДМВР - Бургас сигналът е за сбиване между двама мъже. "В процеса на спречкването единият е заплашил другия с малка брадвичка. Случаят има предистория - преди около месец и половина пострадалият инфлуенсър е паркирал автомобила си пред въпросния паркинг. Охранителят е констатирал, че освен, че е паркиран неправилно, възпрепятсва движението на автобусите, които влизат и излизат от паркинга. Той е сигнализирал в общината, а реакцията е била мигновена - колата е била репатрирана на наказателен паркинг. Когато собственикът пристигнал, установил този факт", разказа полицаят пред NOVA.
По думите му е последвало спречкване, след като мъжът е установил, че сигналът е подаден именно от охранителя. "Конфликтът се е пренесъл в TikTok, който и двамата използват. Напрежението постепенно е ескалирало. Така на 16 септември инфлуенсърът отишъл при охранителя и е започнала размяна на нецензурни думи. След това служителят на паркинга е бил подканен да отидат на плажа да решат спора чрез саморазправа. Това е преляло чашата за охранителя, който обясни, че брадвичката е била с цел сплашване, за да прекрати словесната атака. Не е искал да го нарани. При сбиването тиктокърът е получил повърхностна рана в областта на лявото бедро, причинена от брадвичката", обясни още Евтимов.
Охранителят е бил задържан за 24 часа и освободен. Образувано е досъдебно производство.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
