82-годишният бивш военнослужещ Петко Минков и неговият 21-годишен внук са имали влошени взаимоотношения в последните седмици. Причината била хазартната зависимост на младежа, както и съмненията на дядото, че младият мъж ще продаде семейната къща, предаде репортер наТя е била прехвърлена на името на 21-годишния младеж от неговия дядо, съобщиха от Окръжна прокуратура Пловдив на специална пресконференция. Няма данни частен съдебен изпълнител да е посетил имота.От прокуратурата на този етап не потвърждават информацията, че момчето е било наркозависимо. Кръвни проби са взети от телата на убитите и тепърва ще се изяснява дали има наличие на опияти.Сигналът към 112 е подаден от дъщерята на самоубилия се Петко около 8:30 сутринта в събота. Преди да сложи край на живота си, възрастният мъж е разговарял със зет си. По телефона той му е казал, че всичко е приключило и по-късно се е самоубил.На място веднага са се отзовали екипи на полицията, спешна помощ и пожарна. Трудноподвижната съпруга на 82-годишния мъж е имала една огнестрелна рана в гърдите, а съпругът й се е прострелял в шията. По тялото на младежа има 4 огнестрелни рани от незаконно притежаваната ловна пушка.През последните седмици възрастният мъж споделял на дъщеря си, че младото момче води охолен начин на живот и се усъмнил, че тези пари са от заплатата му. От прокуратурата потвърдиха, че в семейната къща често е имало събирания, с които дядото не е бил съгласен.В полицията няма предишни подадени сигнали за агресия към някой от семейството.