Полицията с важна новина за регистрацията на автомобилите
© ФОКУС
От днес - 31 март 2026 г. МВР започва да прилага разпоредбата на чл. 143, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, изм. ДВ, бр. 64 от 2025 г., в сила от 07.09.2025 г.
По силата на тази разпоредба регистрацията на пътни превозни средства ще бъде прекратявана служебно в случаите на починал собственик , когато собствеността не е променена в шестмесечен срок от датата на настъпване на обстоятелството
Още от категорията
/
Трайков от извънредната среща на енергийните министри: Ситуацията изисква координирани действия на ниво ЕС, а не реактивни мерки "на парче"
20:49
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
17:18
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.