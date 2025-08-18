© Facebook виж галерията Полицията в Сливен даде подробности относно верижна катастрофа, която стана вчера следобед на магистрала "Тракия" в посока Бургас.



Ето и официалната информация:



Пътно произшествие с пострадал е станало на 17 август на автомагистрала "Тракия“.



Сигналът е получен в 18,00 часа. Инцидентът е станал в района на км. 232, в землището на община Нова Загора, между три автомобила, движещи се в посока град Бургас - "Хонда Акорд“, управляван от жена на 46 години от град Карнобат, "Хюндай Соната“, управляван от мъж на 32 години от град София, и "Пежо 308“, управляван от мъж на 62 години от град Бургас.



При произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил "Хюндай“, който е откаран в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. Причините за произшествието са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.



