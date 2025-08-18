ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
Ето и официалната информация:
Пътно произшествие с пострадал е станало на 17 август на автомагистрала "Тракия“.
Сигналът е получен в 18,00 часа. Инцидентът е станал в района на км. 232, в землището на община Нова Загора, между три автомобила, движещи се в посока град Бургас - "Хонда Акорд“, управляван от жена на 46 години от град Карнобат, "Хюндай Соната“, управляван от мъж на 32 години от град София, и "Пежо 308“, управляван от мъж на 62 години от град Бургас.
При произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил "Хюндай“, който е откаран в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. Причините за произшествието са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 948
|предишна страница [ 1/158 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: