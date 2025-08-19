Полицията разкрива подробности за жестокото убийство в Първомай, има обвинен

© Днес, 19 август 2025 г., Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем И.Ц., на 21 г., за това, че на 18.08.2025 г. в гр. Първомай, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс. Той е бил задържан на 18 август 2025 г. в гр. София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.



Обвиняемият И.Ц. е задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.



Подробности за разкритото тежко криминално престъпление ще бъдат представени утре, 20 август на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ и ОД на МВР-Пловдив.



В него ще участват Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив. гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция "Национална полиция“, ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР-Пловдив, и комисар Георги Ташев, началник на отдел "Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.