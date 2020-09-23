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|Ïîëèöàè ñïðÿõà ÁÌÂ íà ÀÌ "Òðàêèÿ", âúòðå - 11 äóøè!
Ïðè ðàçêðèâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî ñúäåéñòâèå ñà îêàçàëè è ñëóæèòåëè íà Ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“ – Ñìîëÿí.
Íà 21 ñåïòåìâðè âå÷åðòà êðàé Ïëîâäèâ, â áëèçîñò äî ïúòåí âúçåë Òðèëèñòíèê – Ñòðÿìà, íà 137 êì íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ“, ñëóæèòåëè íà "Ñïåöèàëèçèðàíè ïîëèöåéñêè ñèëè“ è "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ Ïëîâäèâ, ñïðåëè çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë ÁÌÂ, óïðàâëÿâàí îò 23-ãîäèøíèÿ Ä.È.
Ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî áèëî ñîáñòâåíîñò íà îáâèíÿåìèÿ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà ñå óñòàíîâèëî, ÷å â àâòîìîáèëà, êîéòî ñå äâèæèë â ïîñîêà êúì Ñîôèÿ, ïúòóâàëè 10 ãðàæäàíè íà Àôãàíèñòàí - ìúæå. Òå íå ïðèòåæàâàëè äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò. ×óæäåíöèòå, êîèòî ñà íà âúçðàñò ìåæäó 18 ã. è 20 ã., ñà áèëè íàñòàíåíè â Ìèãðàöèîíåí öåíòúð. Ñïîðåä ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè ìèãðàíòèòå ñà âëåçëè â ñòðàíàòà íè îò Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ ïðåç "çåëåíà“ ãðàíèöà.
Ñ ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð îáâèíÿåìèÿò Ä.È. å çàäúðæàí çà ñðîê îò 72 ÷àñà. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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