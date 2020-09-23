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Ïîëèöàè ñïðÿõà ÁÌÂ íà ÀÌ "Òðàêèÿ", âúòðå - 11 äóøè!
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 11:46 / 23.09.2020Êîìåíòàðè (2)38
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Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà – Ïëîâäèâ ïðèâëå÷å êàòî îáâèíÿåì Ä.È., íà 23 ã., çà òîâà, ÷å ñ öåë íàáàâÿíå íà èìîòíà îáëàãà ïðîòèâîçàêîííî å ïîäïîìîãíàë ÷óæäåíöè äà ïðåìèíàâàò ïðåç ñòðàíàòà â íàðóøåíèå íà çàêîí, êàòî äåÿíèåòî å èçâúðøåíî ÷ðåç èçïîëçâàíå íà ìîòîðíî ïðåâîçíî ñðåäñòâî è ñïðÿìî ïîâå÷å îò åäíî ëèöå – ïðåñòúïëåíèå ïî ÷ë. 281 àë. 2 ò. 1 è ò. 5 âð. àë. 1 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ.

Ïðè ðàçêðèâàíå íà ïðåñòúïëåíèåòî ñúäåéñòâèå ñà îêàçàëè è ñëóæèòåëè íà Ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“ – Ñìîëÿí.

Íà 21 ñåïòåìâðè  âå÷åðòà êðàé Ïëîâäèâ, â áëèçîñò äî ïúòåí âúçåë Òðèëèñòíèê – Ñòðÿìà, íà 137 êì íà àâòîìàãèñòðàëà "Òðàêèÿ“, ñëóæèòåëè íà "Ñïåöèàëèçèðàíè ïîëèöåéñêè ñèëè“ è "Ïúòíà ïîëèöèÿ“ êúì ÎÄ íà ÌÂÐ Ïëîâäèâ, ñïðåëè çà ïðîâåðêà ëåê àâòîìîáèë ÁÌÂ, óïðàâëÿâàí îò 23-ãîäèøíèÿ Ä.È. 

Ïðåâîçíîòî ñðåäñòâî áèëî ñîáñòâåíîñò íà îáâèíÿåìèÿ. Ïðè èçâúðøåíàòà ïðîâåðêà ñå óñòàíîâèëî, ÷å â àâòîìîáèëà, êîéòî ñå äâèæèë â ïîñîêà êúì Ñîôèÿ, ïúòóâàëè 10 ãðàæäàíè íà Àôãàíèñòàí - ìúæå. Òå íå ïðèòåæàâàëè äîêóìåíòè çà ñàìîëè÷íîñò.   ×óæäåíöèòå, êîèòî ñà íà âúçðàñò ìåæäó 18 ã. è 20 ã., ñà áèëè íàñòàíåíè â Ìèãðàöèîíåí öåíòúð. Ñïîðåä ïúðâîíà÷àëíèòå äàííè ìèãðàíòèòå ñà âëåçëè â ñòðàíàòà íè îò Ðåïóáëèêà Òóðöèÿ ïðåç "çåëåíà“ ãðàíèöà.

Ñ ïîñòàíîâëåíèå íà íàáëþäàâàùèÿ ïðîêóðîð îáâèíÿåìèÿò Ä.È. å çàäúðæàí çà ñðîê îò 72 ÷àñà. Ðàçñëåäâàíåòî ïî ñëó÷àÿ ïðîäúëæàâà.




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