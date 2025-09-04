Поканиха Борисов на протест

© Булфото В отговор на заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че и той иска да ходи на протести, "Продължаваме Промяната" го каним тази вечер на протеста във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев. Това написаха в страницата си във Фейсбук от партията.



"Нека г-н Борисов се разходи свободно сред варненци, за да чуе със собствените си уши какво мислят за ареста на техния кмет и за "Новото начало" на ГЕРБ във Варна, допълват те.



Припомняме и думите на Борисов от тази сутрин: "Всички са вече професионално протестиращи. Протестите ме притесняват, когато съм премиер. Сега даже ми се ходи и на мен на протест – приятно е да пиеш бира и да викаш що не работят тия там".