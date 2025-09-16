Новини
Поискаха оставката на председателя на ДАБД: Обществото не познава тази институция, не й вярва и не я следва
Автор: Десислава Томева 10:45
©
От института по пътна безопасност поиска оставката на председателя на Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата Малина Крумова.

От ИПБ разпространиха следната декларация, която "Фокус" публикува без редакторска намеса:

На 27 май Вие отправихте ясен призив – институциите да покажат резултат. И дадохте срок – един месец. Уви, резултат няма, скоро няма и да има. Пътната безопасност, която е изключителен експертен въпрос, се превърна в терен за корупция, политически амбиции и скриване на институционална и кадрова немощ.

Създадена по настояване на гражданския сектор, Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата трябваше да зададе посока, да координира усилията, да изгражда доверие и обща национална стратегия. Ключовата и функция е да информира премиера за пропуските в различните ведомства и да подобри взаимодействието между тях. Шест години по-късно реалността е друга:

• Липса на диалог и взаимодействие с неправителствения сектор;

• Няма цялостна държавна политика по потъна безопасност

• Няма ясно дефинирани цели около, които всички да се обединят;

• Институциите продължават да не работят в синхрон, а на парче;

• Предприемат се мерки само тогава, когато трагедията е факт;

• България продължава да е на първо място в ЕС по загинали в катастрофи на глава от населението.

Затова ние, представители на неправителствени организации с дългогодишна активна роля в областта на пътната безопасност, въпреки различията си, се обединяваме и настояваме за незабавната оставка на председателя на ДАБДП – г-жа Малина Крумова.

Мотивите ни:

• Вече шест години агенцията не изпълнява основната си функция – да бъде координиращ и водещ орган.

• Не съществува актуална национална оценка на риска от ПТП, което прави всяка политика неефективна.

• В кризисни моменти агенцията прехвърля отговорност и подменя истината (случаят със Сияна е емблематичен).

• Обществото не познава тази институция, не ѝ вярва и не я следва.

• Агенцията не води, не вдъхновява и не променя.

• Липсват експертност, визия и лидерство – все качества, от които държавата спешно се нуждае в борбата с войната по пътищата.

Господин премиер,

Пътната безопасност е кауза, която изисква обединение – между държавата, институциите и гражданското общество. Вместо да бъде мост между всички нас, ДАБДП се превърна в стена, зад която се крият отговорни лица и администрации, чиито безотговорност и нехайство са причината за поредната катастрофа с жертви.

Пътната безопасност изисква капацитет, смели решения и силни лидери. Г-жа Крумова доказа, че няма волята да изпълни със съдържание и смисъл поверената и позиция. Напротив, вместо да води и обеднява, тя се скатава и снижава. Шест години са твърде много време, в което да се поучиш от грешките си, да се поправиш, да покажеш визия, ако имаш такава и да произведеш резултат.

Ние вярваме, че само заедно и обединени държавата и гражданското общество ще се справят със смъртта по пътищата ни. Но това може да се случи само когато начело стои личност с доверие, компетентност и морален авторитет.

Настоящата декларация е подкрепена от следните 14 неправителствени организации:

➢ Николай Попов-баща на Сияна

➢ Европейски център за транспортни политики

➢ Институт за пътна безопасност

➢ Сдружение "Велоеволюция“

➢ Сдружение "Автотехнически експерти по пътна безопасност“

➢ Национално сдружение на пунктовете за извършване на периодични прегледи на МПС

➢ Български автоинструкторски съюз

➢ Сдружение на превозвачите в Европа

➢ Сдружение "Асоциация Пътна Помощ-България“

➢ Сдружение "Искаме справедливост и сигурност на пътя“

➢ Сдружение "Кауза Северозапад“

➢ Сдружение "София днес и утре“

➢ Сдружение "Инициатива за развитие и промяна на община Бойчиновци“

➢ Асоциация за квалификация на автомобилистите в България /АКАБ/

Пътната безопасност в България не може повече да бъде заложник на бездействие. Шест години търпение струваха твърде скъпо. Не става дума за лични оценки – става дума за спасени или изгубени животи. Време е за решение, което да доведе до промяна. И то е само във Вашите ръце.

Когато бездействието убива - мълчанието става съучастие!






