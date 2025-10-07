Поискаха край на строителството по Българското Черноморие!

© Декларация на Камарата на архитектите в България по повод наводненията по Българското Черноморие и връзката им с неконтролираното застрояване:



Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са "природни бедствия“, а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие.



Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране.



Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите — дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.



Призоваваме:



За пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони.



За незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони.



За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие.



За възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.



Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание.